Japanse eerste minister moet zich verdedigen in schandaal rond vastgoedfraude IVI

19 maart 2018

09u01

Bron: Belga 0 De Japanse eerste minister Shinzo Abe heeft zich moeten verdedigen tegen beschuldigingen van favoritisme en vervalsingen van documenten. De feiten houden verband met een dubieuze vastgoeddeal. Het schandaal doet Abe's populariteit geen goed en verzwakt zijn autoriteit.

Abe heeft tijdens een zitting in het parlement verklaard dat hij geen opdracht gegeven heeft aan ambtenaren om officiële documenten te wijzigen over de verkoop aan dumpingprijzen van een terrein van de staat. "Ik heb die wijzigingen nooit gevraagd", zei de premier.

Het schandaal gaat over een stuk grond dat in 2006 verkocht zou zijn aan een tiende van de marktwaarde aan de directeur van een kleuterschool. Er moest een basisschool gebouwd worden en de directeur besliste om de echtgenote van Abe ere-directrice te maken van de school. De premier verklaarde later dat zijn vrouw de functie "met tegenzin" aanvaardde en inmiddels ontslag genomen heeft.

Wijzigingen

Kwatongen beweren dat de directeur van de kleuterschool de gunstige voorwaarden te danken had aan zijn connecties met de juiste personen. Het schandaal barstte vorig jaar al los, maar krijgt weer aandacht nu blijkt dat in enkele documenten over de transactie wijzigingen zijn aangebracht.

Passages uit de originele documenten en uit de gewijzigde versie, die de oppositie publiek maakte, tonen aan dat de namen van Shinzo Abe en van zijn vrouw Akie, alsook die van minister van Financiën Taro Aso, zijn geschrapt. Aso beschuldigde "enkele personeelsleden" ervan verantwoordelijk te zijn voor de wijzigingen. Volgens Abe leveren de documenten - ook de originele niet - geen bewijs dat hij of zijn vrouw betrokken waren bij de verkoop.

Meer over Shinzo Abe