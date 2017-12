Japanse bedrijven willen drones inschakelen tegen overwerkende werknemers LB

Bron: Belga 0 rv De drone van het bedrijf Taisei zal autonoom overwerkende werknemers opsporen en ze met muziek aansporen naar huis te gaan. Misschien foeter jij ook wel eens als je overuren moet kloppen, maar in Japan is het écht een probleem. 'Karoshi' wordt het fenomeen genoemd van mensen die zich letterlijk doodwerken. Het voorbije jaar kwamen volgens een overheidsrapport zo 131 mensen om het leven. Binnenkort zetten Japanse bedrijven drones in om overwerkende werknemers op te sporen en naar huis te sturen.

Inspecteurs van de arbeidsdienst kwamen er in oktober achter dat de dood van een 31-jarige journaliste van de openbare omroep NHK, in 2013, te wijten was aan overwerk.

De vrouw, Miwa Sado, had in de maand voor haar overlijden 159 overuren geklopt. Een hartaanval werd haar fataal. Slaaptekort kost de Japanse economie jaarlijks 130 miljard dollar. In een poging het probleem van de 'karoshi' aan te pakken, lanceert een bedrijf de 'T-Friend', de eerste indoor drone die overijverige werknemers opspoort en hen met muziek aanspoort naar huis te gaan.

'Auld Lang Syne'

De drone, ter grootte van een pizzadoos, gebruikt een reeks markers om over de werkvloer te vliegen. De beelden die de drone maakt worden door een leidinggevende bestudeerd om uit te vissen wie te veel overuren aan het kloppen is. Vervolgens laat die de drone over de betrokken werknemer vliegen, die dan het Schotse volkslied 'Auld Lang Syne' te horen zal krijgen. Dat lied wordt in Japan traditioneel gebruikt om de sluiting van winkels aan te kondigen. De drone kan opstijgen, vliegen en landen zonder operator, in een volgend stadium zal hij zichzelf ook kunnen opladen.

Het bedrijf Taisei doet nog veiligheidstests en hoopt de drone in april op de markt te brengen voor ongeveer 375 euro. De ontwikkelaars onderzoeken nog de mogelijkheid het toestel uit te rusten met gezichtsherkenning, zodat die de werknemers kan identificeren en ook indringers opsporen.

Al jaren probeert de Japanse overheid de bedrijfscultuur te wijzigen. Meer werken dan anderen wordt in Japan nog vaak gezien als een teken van toewijding en loyauteit. Volgens een overheidsrapport kwamen in het voorbije jaar 191 werknemers om het leven door overwerk. Uit het rapport bleek ook dat 7,7% van de Japanse werknemers wekelijks meer dan 20 overuren kloppen.