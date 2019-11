Japanse bedrijven verbieden vrouwen om een bril te dragen: geeft hen “koude uitstraling” PVZ

08 november 2019

16u24

Bron: Independent 2 Er is in Japan een golf van verontwaardiging ontstaan nadat er getuigenissen naar buiten zijn gekomen van vrouwen die geen bril mogen dragen op het werk. Op sociale media regent het klachten op de vrouwonvriendelijke praktijken.

Er woedt in Japan opnieuw een verhitte discussie over de strenge kledingregels waaraan Japanse vrouwen onderworpen worden. Dit keer gaat het niet om het verplicht dragen van hakken, maar om het verbod op een bril voor vrouwen.

De reden die werkgevers opgeven voor het bannen van een bril zijn zeer uiteenlopend. Zo verdedigen traditionele restaurants zich dat het niet past bij het uniform, of beweren werkgevers in de schoonheidssector dat de make-up van vrouwen niet voldoende zichtbaar is door een bril. Andere bazen geloven dan weer dat een bril vrouwen een “koude uitstraling” geeft. In de luchtvaartsector ging het vooral om veiligheidsredenen.

Voor veel vrouwen zijn de redenen die opgegeven worden slechts een excuus. Volgens hen draait het om vastgeroeste culturele normen die vrouwen en mannen niet als gelijke beschouwen. “Het toezicht op vrouwenlichamen en wat we dragen blijft een middel om het patriarchaat te handhaven”, vertelde Uma Mishra-Newbery, uitvoerend directeur van Women’s March Global, aan de Britse krant Independent.

Op sociale media uiten vrouwen hun kritiek met de hashtag “bril verbod” en delen ze foto’s waarop ze een bril dragen.

