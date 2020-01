Japanse advocaten Carlos Ghosn stappen op jv

16 januari 2020

07u58

De Japanse advocaten van Carlos Ghosn, de voormalige topman van Renault-Nissan, hebben ontslag genomen als vertegenwoordiger van Ghosn, nadat hun cliënt Japan was ontvlucht naar Libanon. De advocaten hebben hun ontslagbrief daarvoor ingediend bij een rechtbank in Tokio.

De beslissing van de advocaten komt niet onverwacht, na de vlucht van Ghosn naar Libanon eind december. In een persconferentie in Beiroet vorige week had Ghosn opnieuw gezegd dat hij onschuldig is aan financieel gesjoemel en schending van vertrouwen. De 65-jarige zei dat hij "onrecht" in Japan was ontvlucht en dat hij daar geen eerlijke rechtszaak verwachtte.

Interpol vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit tegen Ghosn, op vraag van Japan. Libanon heeft weliswaar geen uitleveringsverdrag met Japan. Vorige week legde Libanon hem wel een reisverbod op.