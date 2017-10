Japanse (31) werkt zich letterlijk dood na 159 overuren in maand bij openbare omroep Joeri Vlemings

16u07

Bron: The Guardian 0 EPA Japan staat bekend voor de harde werkcultuur. Opnieuw ligt deze al erg omstreden levenswijze zwaar onder vuur, nu de doodsoorzaak van de 31-jarige Miwa Sado bepaald is. Sado werkte bij de openbare omroep NHK en stierf in juli 2013 aan een hartaanval. Volgens de inspectie ging het om een geval van 'karoshi', Japans voor 'dood door overwerk'.

Miwa Sado had de maand voorafgaand aan haar overlijden 159 overuren geklopt en amper twee dagen recuperatie gehad. Dat bleek meer dan de jonge politiek verslaggeefster aankon. Sado's werkgever maakte het resultaat van het onderzoek naar haar dood pas deze week - drie jaar later - openbaar, "uit respect voor haar familie". Die is vier jaar na Sado's dood er nog altijd niet over.

100 overuren per maand

De druk op de Japanse overheid om iets aan de heersende werkcultuur te doen neemt nu weer toe. Sado's is lang niet de enige die het harde labeur dat Japanse werkgevers van hun personeel eisen met haar leven bekocht. Vorig jaar kwam een nationaal maatschappelijk debat over de werk-privébalans op gang, na de dood van een ander jong karoshi-slachtoffer. Er werd toen opgeroepen om het aantal toegestane overuren wettelijk te beperken. De overheid wil een maximum van 100 overuren per maand opleggen. Volgens critici is dat nog altijd niet voldoende om de risico's voor de werknemers weg te werken. De risicogrens voor de gezondheid ligt op 80 overuren per maand.

De Japanse overheid maakte zelf angstaanjagende cijfers bekend. Zo riskeert 1 op de 5 Japanners te sterven door overwerk. En in een jaar tijd (gemeten tot maart 2016) pleegden meer dan 2.000 Japanse werknemers zelfmoord wegens werkstress, terwijl tientallen anderen overleden aan een hartaanval, een beroerte of andere aandoeningen die veroorzaakt werden door te hard werken. Studies wijzen ook uit dat Japanners harder moeten werken dan werknemers in andere ontwikkelde landen. In 2015 nam de gemiddelde Japanner amper 8,8 dagen vakantie.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.