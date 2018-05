Japans parlementslid: "Single vrouwen zijn een last voor de natie" Lore Michiels

11 mei 2018

12u45

Bron: VTM NIEUWS 0 “Alleenstaande vrouwen zijn een last voor de natie”, zegt Japans parlementslid Kanji Kato (72). Hij wil vrouwelijke landgenoten oproepen om meer kinderen te krijgen, want Japan kent het laagste geboortecijfer sinds 1899.

Het parlementslid is erg duidelijk voor de Japanse vrouwen: “Ik zeg hen dat als ze niet trouwen, ze geen kinderen kunnen krijgen en zullen eindigen in een verzorgingstehuis dat betaald wordt met het belastinggeld van kinderen van andere mensen.”

"Baarmachines"

Kato, die zelf zes kinderen en acht kleinkinderen heeft, geeft pasgehuwden in zijn speeches naar eigen zeggen de raad om minstens drie kinderen op de wereld te zetten. Voor veel Japanners doet hij daarmee erg seksistische uitspraken.

Maar Kato is niet de eerste Japanse politicus die openlijk die oproep doet. In 2007 moedigde de toenmalige minister van Gezondheid vrouwen ook al aan om meer kinderen te maken. Hij noemde hen toen “baarmachines”.

Minste aantal kinderen

In Japan werden vorig jaar 941.000 kinderen geboren, het laagste aantal sinds het begin van de registratie in 1899. Het Aziatische land is daarmee het land met minste aantal kinderen (12,3 procent van de bevolking) van alle landen met meer dan 40 miljoen inwoners.

Ondanks financiële en andere aanmoedigingsmaatregelen stellen jonge vrouwen het steeds langer uit om te huwen en kinderen te krijgen. Als ze trouwen wordt namelijk van hen verwacht dat ze hun carrière opgeven en thuisblijven om voor de kinderen en het huishouden te zorgen.