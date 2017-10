Japans meisje (18) klaagt overheid aan omdat ze haar bruin haar zwart moest kleuren op school 05u30

Bron: AD, BBC, The Guardian 0 Thinkstock Een Japans meisje van achttien klaagt het stadsbestuur van Osaka aan omdat ze op school werd verplicht haar natuurlijk bruine haren zwart te kleuren. Ze eist omgerekend 17.000 euro aan schadevergoeding, zo meldt de BBC.

Volgens het reglement van de Kaifukan middelbare school is het niet toegestaan dat de scholieren hun haar lichter verven of bleken. Protesten van haar moeder, die de school vertelde dat het meisje geboren was met bruin haar en zeker niet haar haren bruin had geverfd, waren tevergeefs.



Haar leerkrachten dwongen haar haar bruine haar zwart te kleuren en dreigden haar van school te sturen als ze weigerde. De studente eist nu een schadevergoeding, omdat zowel haar hoofdhuid als haren beschadigd zijn geraakt toen ze besloot in te stemmen met het verzoek van de school. Lokale media zeggen dat het bestuur van Osaka aan de rechtbank gevraagd heeft de aanklacht te verwerpen. De school zelf wilde geen commentaar geven.



Volgens de lokale media zou de school zelfs buitenlandse studenten met blond haar dwingen hun haar zwart te kleuren.

Keurslijf

Dit is geen alleenstaand geval. De zaak vestigt de aandacht op de strenge regels i.v.m. het uiterlijk voorkomen aan de Japanse scholen. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van de Japanse krant Asahi Shimbun dat bijna 60 procent van de middelbare scholen in Tokio studenten met lichter haar om bewijs vragen dat dit hun eigen haarkleur is. Zo vragen ze bijvoorbeeld om foto's uit de kleutertijd van de studenten.



De krant schreef dat discipline een belangrijke rol speelt in het aantrekken van nieuwe studenten. Er is namelijk veel competitie tussen scholen vanwege het dalende geboortecijfer van het land.