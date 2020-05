Japans aquarium laat bezoekers videobellen met palingen: “Anders worden ze mensenschuw” Naz Taha

Bron: AD.nl 0 Het is inmiddels een bekend tafereel: overal in de wereld liggen aquaria en dierentuinen er verlaten bij. Er staan geen rijen voor de ingang, de parkeerplaatsen zijn bijna leeg en er dolen geen kinderen rond. Een Japans aquarium vreest dat het gebrek aan bezoekers ertoe leidt dat haar driehonderd palingen, van nature zeer schuchtere beestjes, mensenschuw worden. Het aquarium doet daarom de oproep: “Kom alsjeblieft videobellen met onze palingen om hun sociale vaardigheden op peil te houden.”

Als het koud wordt, zoeken de tuinpalingen van het Sumida Aquarium graag beschutting in het zand. Wanneer ze tevoorschijn komen, worden ze meestal geconfronteerd met de talloze bezoekers die door het aquariumglas gebiologeerd naar de beestjes staren. Maar door de strenge lockdown is het aquarium nu angstvallig stil en verlaten.

Zodra ze hun verzorgers in het vizier krijgen, verschansen de palingen zich in het zand en komen ze niet meer tevoorschijn tot de verzorgers weer vertrokken zijn. Daardoor hebben de medewerkers geen idee hoe het met de gezondheid van de beestjes gaat.

Gevreesd wordt dat de palingen bij de heropening van het aquarium de bezoekers als een bedreiging gaan zien en helemaal niet meer uit het zand durven te komen. Daarom doen de verzorgers een opmerkelijk maar serieus verzoek. Japanners worden opgeroepen om tijdens een speciaal evenement te videobellen met de palingen. “Hier is een dringende oproep. Zou u alstublieft vanuit uw huis uw gezicht aan onze palingen willen laten zien?”

‘Gezichtsfestival’

Het park heeft er zelfs een heus virtueel ‘gezichtsfestival’ voor in het leven geroepen, dat gepland staat voor 3 tot en met 5 mei. Om het videobellen mogelijk te maken stelt de organisatie op die dagen vijf tablets tegenover het aquarium op. Aan deelnemers van het virtuele festival wordt gevraagd om via smartphones of tablets verbinding te maken.

Zodra de videogesprekken zijn gestart, kunnen mensen hun gezicht laten zien, zwaaien en zachtjes met de palingen praten. Omdat de beestjes van nature verlegen zijn, worden de virtuele bewonderaars verzocht hun stem niet te verheffen.

Massale steun

Hoewel palingen normaal vrij schuw zijn, waren de driehonderd beestjes van Sumida gewend geraakt aan menselijke bezoekers, dus verstopten ze zich zelden wanneer ze door mensen werden gadegeslagen.

Het pleidooi van Sumida Aquarium onder de hashtag #PleaseRememberHumans heeft online massale steun gekregen van veel Japanners, die beloven er in mei bij te zijn. Ook jij kan erbij zijn: via de website van het aquarium kan je verbinding maken.