Japanner steekt vier leden van zelfde gezin neer: één meisje overleden TK

14 mei 2018

08u16

Bron: ANP 0 Een man heeft vier leden van hetzelfde gezin neergestoken in een restaurant in Japan. Een van de slachtoffers, een zesjarig meisje, kwam om het leven. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt, berichten Japanse media.

De aanvaller en zijn slachtoffers waren samen naar een restaurant in de stad Chiba getrokken. De man trok daar een mes en stak om zich heen. De slachtoffers zijn volgens omroep NHK een man en vrouw van in de veertig en twee meisjes van één en zes jaar oud. Het oudste kind overleed in het ziekenhuis.

De politie arresteerde de verdachte in het restaurant. Het zou gaan om een familielid. Getuigen zeggen dat de man ongeveer tien minuten na aankomst in het restaurant ruzie kreeg met de rest van het gezelschap. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd.