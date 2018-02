Japanner krijgt voogdij over dertien (!) baby's van Thaise draagmoeders TK

20 februari 2018

11u41

Bron: Guardian, Belga 1 Een rijke Japanner heeft vanochtend de voogdij gekregen over dertien kinderen in Thailand. De baby's werden ter wereld gebracht door draagmoeders. "Voor het welzijn van de dertien kinderen die geboren werden uit draagmoeders, besliste de rechtbank dat ze wettelijk de eiser toebehoren", sprak de jeugdrechtbank van Bangkok.

Mitsutoki Shigeta (28) is de hoofdrolspeler in het schandaal dat al sinds 2014 woedt. Toen kon de Thaise politie hem via DNA-analyse linken aan een 'babyfabriek' in een luxe-appartement in Bangkok. Negen kinderen werden daar door verschillende nanny's verzorgd en bleken allemaal verwekt te zijn door de Japanner. Later werden nog vier andere kinderen aan hem gelinkt.

De kinderen werden onder de hoede van de Thaise sociale diensten geplaatst, waarop zes draagmoeders klacht indienden om hun kinderen terug te krijgen. Ze kregen vanmorgen echter ongelijk: de rechtbank oordeelde dat de kinderen toebehoren aan de steenrijke Japanner en dat hij hen mag overbrengen naar zijn eigen land. De man keerde nooit terug naar Thailand om uit te leggen waarom hij zoveel kinderen 'besteld' had, maar volgens de rechter had hij 'voldoende geld om voor hen te zorgen' en waren er geen aanwijzingen van 'slecht gedrag'. Volgens zijn advocaat overweegt de zakenman nu zijn opties, maar hij wil de kinderen - intussen allemaal rond de vier jaar oud- met alle geweld samen laten opgroeien.

Losse wetgeving

Het schandaal vestigde in 2014 de aandacht op de markt van draagmoeders in Thailand, die aan weinig regels gebonden was. Sindsdien werd de wetgeving al aangepast en is het nu verboden voor buitenlanders om een Thaise draagmoeder in te huren. Naar verluidt zou Shigeta tussen de 7.500 euro en de 10.000 euro per kind betaald hebben.

Niet alleen het verhaal van de Japanner deed al stof opwaaien. Een Australisch koppel kreeg in dezelfde periode ook heel wat media-aandacht toen ze hun baby met het downsyndroom zomaar achterlieten bij de Thaise draagmoeder. Ook vond er een bitse strijd van 14 maanden plaats tussen een homoseksueel koppel en hun Thaise draagmoeder, die uiteindelijk door de rechter verplicht werd om het kind op te geven.