Japanner krijgt doodstraf voor moord op 19 mensen jv

16 maart 2020

07u18

Bron: ANP/RTR 4 Een Japanse man is maandag ter dood veroordeeld voor de moord op negentien gehandicapte mensen in 2016. Het was een van de ergste massamoorden sinds 1945 in Japan.

De 30-jarige Satoshi Uematsu vermoordde de negen mannen en tien vrouwen in hun slaap met een mes. Hij doodde ze in een zorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in een faciliteit in Sgamihara, ten zuidwesten van Tokio.

De foto's en filmbeelden van zijn lachende gezicht na zijn aanhouding in 2016 gingen de hele wereld over. In een verhoor vertelde hij de politie geen spijt te hebben. Uematsu handelde uit een verlangen om mensen met ernstige handicaps te "redden". Hij had eerder de politiek benaderd met het voorstel in de wet vast te leggen dat op gehandicapten euthanasie uit medelijden moet worden toegepast.