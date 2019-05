Japanner (42) met 246 zakjes cocaïne in de maag sterft in volle vlucht tvc

27 mei 2019

21u35

Bron: Belga, BBC 0 Een 42-jarige Japanner die 246 zakjes cocaïne had ingeslikt, is gestorven aan boord van een vliegtuig tussen Mexico en Japan. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten laten weten.

De "bolletjesslikker" kwam uit het Colombiaanse Bogota en had in Mexico een andere vlucht genomen. Het boordpersoneel zag dat de man met krampen kampte en dat zijn gezondheidstoestand achteruit ging. Het vliegtuig maakte daarom een noodlanding op de luchthaven van Hermosillo, hoofdstad van de Mexicaanse staat Sonora. Dokters moesten echter vaststellen dat de Japanner overleden was.

Zijn dood was het gevolg van een overdosis, zo bleek uit de autopsie. In zijn maag en darmen bevonden zich 246 zakjes cocaïne, van telkens enkele centimeter.

⭕️ Autopsia revela que fueron 246 envoltorios de narcóticos en el cuerpo del pasajero de origen japonés, lo que le ocasionó la muere en el aeropuerto de #Hermosillo.



