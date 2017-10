Japanner (27) bewaart negen lichamen en minstens twee afgehakte hoofden in appartement ib

05u05

Bron: Japan Times, ANP 0 REUTERS Media verzamelt aan het appartementsgebouw waar de lugubere vondst werd gedaan. Een 27-jarige Japanner is vandaag gearresteerd nadat de politie de stoffelijke resten van in totaal negen lichamen ontdekte in het appartement van de man. De politie deed de gruwelijke ontdekking in een woning in Zama, net buiten Tokio. De vondst van de lichaamsdelen werd gedaan in een onderzoek naar de vermissing van een 23-jarige vrouw.

De jongedame, die begin deze maand verdween, was voor het laatste gezien terwijl ze een wandeling maakte met de man, de 27-jarige Takahiro Shiraishi, zo bleek uit camerabeelden.

Bij binnenkomst ontdekte de politie direct twee afgehakte hoofden die samen in een diepvries zaten. Bij nadere inspectie werden meerdere vrieskisten in de woning van de Japanse man. In elke vriezer lagen meerdere lichaamsdelen opgeslagen. Het leidde tot de arrestatie van de 27-jarige man. De politie onderzoekt de zaak en heeft de man nog niet in staat van beschuldiging gesteld.

Zelfmoordsite

Volgens de Japan Times zou de man via internet contact hebben gezocht met de vrouw. Ze zou op een zelfmoordsite hebben geschreven dat ze zichzelf van het leven zou willen beroven. Toen de broer van de vrouw al enkele dagen geen contact met haar kreeg, seinde hij de politie in. De politie vermoedt dat een van de lichamen aan de vermiste vrouw toebehoort, maar dat zal dna-onderzoek moeten uitwijzen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.