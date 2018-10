Japan zet zich schrap voor nieuwe krachtige tyfoon TTR

04 oktober 2018

08u42

Bron: Belga 2 De zuidelijke Japanse eilanden zetten zich schrap voor Kong-rey, een nieuwe tyfoon die hevige regenval en zware windstoten met zich meebrengt. Meer dan 200 vluchten waren vanochtend geschrapt.

Het Japanse meteorologische instituut waarschuwt voor bliksem, modderstromen en hoge golven op zee. De lokale bevolking wordt gevraagd om zijn voorzorgen te nemen. Kong-rey zou in de nacht van vandaag op morgen Okinawa en de buureilanden bereiken.

Kong-rey is de 25ste tyfoon van het seizoen. Vorige week trof tyfoon Trami Japan. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en meer dan honderd anderen raakten gewond. Er werden windsnelheden gemeten van meer dan 120 kilometer per uur, met uitschieters tot meer dan 200 kilometer per uur, zo meldde de televisiezender NHK.

Bekijk hieronder de beelden: