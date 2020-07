Japan woest om Zuid-Koreaans standbeeld dat lijkt op premier die buigt voor “troostmeisje” ISA

29 juli 2020

11u18

Bron: Reuters 2 De Japanse regering is boos over een standbeeld in Zuid-Korea dat de Japanse premier Shinzo Abe lijkt af te beelden, geknield en buigend voor een zittend “troostmeisje”, een eufemisme voor Koreaanse vrouwen die gedwongen werden te werken in de Japanse bordelen tijdens de oorlog.

De Japanse Kabinetschef Yoshihide Suga vertelde op een persconferentie in Tokio dat, als de beweringen waar zijn, dit een “onvergeeflijke” schending van het internationale protocol zou zijn, en het een enorme impact kan hebben op de relatie tussen Japan en Zuid-Korea.

Het beeld van het knielende figuur, dat door een Koreaanse kunstenaar werd gemaakt, wordt tentoongesteld in een botanische tuin in Pyeongchang, Zuid-Korea. Het standbeeld zou bedoeld zijn om de mensen af te beelden die zich formeel horen te verontschuldigen voor de historisch gemaakte fout, en niet premier Abe in het bijzonder.

De kwestie rond de troostmeisjes, de benaming voor de naar schattig 200.000 Koreaanse vrouwen die voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bordelen van Japan moesten werken, en de vraag of de overlevende slachtoffers voldoende zijn vergoed, zijn al lang een doorn in het oog van de twee buurlanden.

De banden tussen Japan en Zuid-Korea zijn sinds vorig jaar erg gespannen. Japan legde de export van hightech materialen naar Zuid-Korea aan banden nadat een Zuid-Koreaanse rechtbank Japanse bedrijven had bevolen om Koreanen te vergoeden die gedwongen werden om voor hen te werken tijdens de oorlog.

In 2013 werd het systeem van de “troostmeisjes” door Japanse politicus en toenmalig burgemeester van Osaka, Toru Hashimoto, verdedigd en als noodzakelijk bestempeld. Een straffe uitspraak dat toen reeds voor onenigheid zorgde tussen de landen.