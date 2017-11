Japan wil ‘zelfmoordwebsites’ aanpakken KV

Bron: BBC, The Straits Times, WHO 0 AFP Takahiro Shiraishi bekende de moord op negen mensen tussen 15 en 26 jaar oud. Acht van hen leerde hij kennen via sociale media. De Japanse overheid wil strenger optreden tegen websites waar kwetsbare mensen suïcidale gedachten delen. De hardere aanpak komt er naar aanleiding van de recente moordzaak waarbij negen in stukken gehakte lichamen werden aangetroffen in een appartement in Tokio. De verdachte vond zijn slachtoffers via sociale media: hij had beloofd hen te helpen bij hun wanhoopsdaad.

De 27-jarige Takahiro Shiraishi heeft ondertussen bekend dat hij sinds eind augustus negen mensen om het leven bracht. Volgens de politie leerde hij zijn slachtoffers kennen via Twitter, waar hij hen benaderde met de hashtag “zelfmoordrekrutering”. De man zou hen vermoord hebben nadat hij hen naar zijn appartement lokte.

Onder de slachtoffers zijn acht vrouwen, waaronder drie minderjarige meisjes, en een twintigjarige man. Het enige mannelijke slachtoffer werd vermoord nadat hij van Shiraishi wilde weten waar zijn vriendin was, zo schrijven Japanse media. Politieagenten deden de gruwelijke ontdekking in zijn appartement toen ze de verdwijning van de jonge vrouw onderzochten: zij zou volgens de politie op sociale media op zoek gegaan zijn naar een compagnon om zelfmoord mee te plegen.

Zelfmoordwebsites?

Via zelfmoordwebsites en groepen op sociale media delen gebruikers informatie over zelfdoding en moedigen ze elkaar aan om een einde aan hun leven te maken.

Volgens Toru Igawa, hoofd van een zelfmoordpreventiecentrum in Tokio, durven mensen dankzij het bestaan van dergelijke websites sneller tot een wanhoopsdaad over te gaan omdat ze niet meer bang zijn om alleen te moeten sterven.

Aanpak overheid

Japan kampt met een hoog zelfmoordcijfer. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beroofden 19.7 mensen per 100.000 zich in 2015 in Japan van het leven. (In België waren het er dat jaar 20.5 per 100.000). De Japanse overheid probeert het aantal zelfmoordgevallen al jaren terug te dringen.

De Japanse overheid wil nu dat dergelijke zelfmoordwebsites en pagina’s op sociale media offline gehaald of sterk aan banden gelegd worden. “Het gebruik van Twitter – een socialenetwerksite die moeilijk te controleren is – om misbruik te maken van slachtoffers die schreven over zelfmoord plegen is verachtelijk,” zei Yoshihide Suga, woordvoerder van de Japanse overheid. “We zullen deze misdaad volledig uitzoeken en werken aan de preventie van nieuwe gevallen,” beloofde hij.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.