Japan wil kruisraketten kopen mvdb

11u21

Bron: ANP 0 EPA De Japanse defensieminister Itsunori Onodera. Japan wil raketten kopen die Noord-Korea kunnen bereiken. Dergelijke besluiten liggen gevoelig, omdat het land in de grondwet afstand heeft gedaan van het recht om oorlog te voeren.

Minister Itsunori Onodera (Defensie) benadrukte op een persconferentie dat de wapens zijn bedoeld voor defensieve doeleinden. Hij zei volgens omroep NHK dat Japan niet van plan is basissen van andere landen te bestoken.



Tokio wil volgens de minister meerdere soorten raketten aanschaffen die door vliegtuigen kunnen worden afgevuurd. Het gaat onder meer om projectielen die doelen kunnen treffen die tot 1.000 kilometer verderop liggen. De Japanners beschikken momenteel niet over raketten met zo'n groot bereik.



De minister noemde Noord-Korea niet toen hij de geplande aankoop van de wapens aankondigde. De rakettesten van Pyongyang zorgen echter voor nervositeit in het land. Meerdere Noord-Koreaanse projectielen zijn over Japans grondgebied gevlogen.

REUTERS Een Noord-Koreaans militaire parade in hoofdstad Pyongyang (archieffoto).