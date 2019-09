Japan wil acht jaar na kernramp Fukushima radioactief water in zee dumpen ttr

10 september 2019

09u47

Bron: anp 28 Japan overweegt radioactief water uit de in 2011 door een ramp getroffen kerncentrale in Fukushima te laten weglopen in de Grote Oceaan. Volgens het bedrijf Tepco, de uitbater van de centrale, is de opvang die nu wordt gebruikt om besmet water op te slaan in 2022 vol en moet er een andere oplossing worden gevonden.

Het water is afkomstig uit de koeling van de centrale die in 2011 werd getroffen door een zogenoemde meltdown na een aardbeving. Miljoenen liters besmet water zijn inmiddels opgeslagen in bijna duizend tanks.

De Japanse minister van Milieu Yoshiaki Harada kwam vandaag met het al eerder geopperde idee naar voren om het water in zee te laten lopen en zodoende te verdunnen. "Het is de enige mogelijkheid", aldus de minister. Om hoeveel water het gaat, is niet bekend. De Japanse regering heeft nog geen definitief besluit over de zaak genomen.