Japan werpt Rocky in de strijd tegen overwerken Navin Bhagwat

20u07

Bron: AD.nl 2 AFP Bedrijven in Japan, het land van het overwerken, proberen hun overijverige werknemers ervan te overtuigen eerder naar huis te gaan. Dat doen ze op de creatiefste manieren.

Zo meldt de Wall Street Journal dat huizenbouwer Mitsui Home om 18.00 uur begint met het afspelen van de themamuziek van boksfilm Rocky. Zo weten de werknemers dat het tijd is om naar huis te gaan. Ook om 9.00 uur en 15.00 uur klinkt er muziek door het kantoor, om aan te geven wanneer de dag begint en halverwege is.

Concurrent Daiwa House installeerde speciale software op de computers van zijn werknemers om bij te houden hoe lang ze ingelogd waren. Bij overschrijding van de maximaal toegestane werktijd kregen ze een foto van hun baas op het beeldscherm te zien die hen opdroeg om er voor vandaag een punt achter te zetten. De computer werd daarna automatisch uitgeschakeld.

Ook de Japanse overheid wil het overwerken tegengaan. Zo stelde premier Shinzo Abe een maximale werkweek in en werd met het zakenleven het project 'Premium Friday' in het leven geroepen. De bedrijven die daaraan meededen, lieten al hun werknemers de laatste vrijdag van de maand al om 15.00 uur naar huis gaan. Bedrijven zagen er in eerste instantie weinig in. Slechts 45 procent van de bedrijven voerde de luxevrijdag meteen in.

Extreem lange werkdagen

Het Japanse bedrijfsleven probeert meer rendement te halen uit minder werknemers die minder uren werken. Nu is er sprake van een stagnerende economie en non-productiviteit, ondanks dat de Japanse werkbevolking internationaal bekendstaat om het draaien van extreem lange werkdagen. Daarnaast nemen werknemers gemiddeld slechts de helft van hun vakantiedagen op en slapen ze heel weinig. Op degenen die deze strikte werkcultuur niet volgen, drukken collega's het stempel 'te zwak'. Velen gaan ten onder aan sociale druk. Burn-outs, beroertes, pogingen tot zelfdoding en hartaanvallen zijn het gevolg.



Het is zo ingeburgerd dat de Japanners een speciaal woord hiervoor hebben verzonnen: karoshi, vrij vertaald dood door overwerk. Vorige maand werd bekend dat een journaliste in 2013 overleed als gevolg hiervan. De 31-jarige Miwa Sado werkte in een maand 159 uur over en nam in totaal maar twee dagen vrij.