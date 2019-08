Japan vreest dat nieuwe Noord-Koreaanse wapens rakettenschild kunnen omzeilen TT

28 augustus 2019

Bron: Reuters 0 Noord-Korea lijkt te werken aan korteafstandsraketten die in staat zijn het Japanse verdedigingsschild te omzeilen. De Japanse minister van Defensie leidt dat af uit het onregelmatige traject van de laatste raketten die Noord-Korea heeft getest.

Volgens minister Takeshi Iwaya gaat het om een nieuw type raketten voor korte afstanden. En hoewel Amerikaans president Donald Trump de nieuwste Noord-Koreaanse testen afdeed als onbelangrijk, stijgt de ongerustheid in het nabijgelegen Japan. Het land heeft samen met de VS Aegis-wapensystemen op schepen in de Japanse zee liggen en plant twee extra afweerbatterijen op het land om raketten in de ruimte te kunnen onderscheppen.

Die afweersystemen zijn wel afhankelijk van projectielen die een relatief recht en dus voorspelbaar traject afleggen. Hoe onvoorspelbaarder het traject, hoe moeilijker de raket te onderscheppen is.

De VN-Veiligheidsraad besprak gisteren de Noord-Koreaanse testen achter gesloten deuren. Het overleg kwam er op vraag van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, drie landen die Pyongyangs “herhaalde provocerende lanceringen” streng veroordeelden. “De internationale sancties moeten onverkort en volledig aangehouden worden tot Noord-Korea’s nucleaire en ballistische raketprogramma's afgebouwd zijn. Het is essentieel dat de Veiligheidsraad eenheid toont in zijn resoluties”, aldus de drie landen.

Afgelopen week beëindigde Zuid-Korea een samenwerkingsprogramma met Japan om militaire informatie met elkaar te delen. Japan noemt die beslissing irrationeel.

