Japan telt hoogste aantal nieuwe besmettingen in twee maanden tijd

03 juli 2020

15u45

In Japan zijn vrijdag 209 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is het hoogste aantal in twee maanden tijd. Daarmee stijgt de vrees voor een tweede golf.

In Tokio alleen waren er 124 nieuwe gevallen, ook het hoogste aantal sinds mei, toen de noodtoestand in Japan nog van kracht was.

Op een persconferentie verklaarde gouverneur Yuriko Koike dat de hoofdstad “zich schrap moet zetten voor een tweede golf”. Ze raadt de inwoners aan het nachtleven en de uitgaansbuurten uit de weg te gaan. Daar zou immers de helft van de besmettingen in Tokio hebben plaatsgevonden. 70 procent van de nieuwe coronapatiënten zijn twintigers of dertigers.



Een woordvoerder van de regering verklaarde dat er vooralsnog niet aan gedacht wordt opnieuw de noodtoestand uit te roepen. Over twee dagen moeten de Tokioërs naar de stembus om een nieuw bestuur voor de metropool te kiezen.

Het coronavirus eiste tot nu toe slechts 975 levens in Japan, een land met 126 miljoen inwoners. Er raakten 18.874 Japanners besmet.