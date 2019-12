Japan stuurt oorlogsschip naar Golfregio om eigen schepen te beschermen IB

27 december 2019

02u36

Bron: Belga 0 Japan gaat een torpedojager en twee patrouillevliegtuigen naar de Golfregio sturen om Japanse schepen tegen aanvallen te beschermen.

Volgens een verklaring van de Japanse regering wil het hiermee eigen schepen een veilige doorvaart garanderen. In het geval van noodsituaties kan de Japanse minister van Defensie een speciaal bevel uitvaardigen om de strijdkrachten in staat te stellen wapens te gebruiken om schepen in gevaar te beschermen.

In mei en juni waren er verschillende aanvallen op internationale koopvaardijschepen in de regio, waaronder de Japanse tanker Kokuka Courageous. Japan heeft ervoor gekozen om zijn eigen operatie te starten in plaats van deel te nemen aan een door de VS geleide missie om de scheepvaart in de regio te beschermen.

De geplande operatie is bedoeld voor de Golf van Oman, de Noord-Arabische Zee en de Golf van Aden en niet de Straat van Hormuz, zo valt op te maken uit het door het Japanse kabinet goedgekeurde plan.

