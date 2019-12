Japan stelt opruiming kernreactoren Fukushima uit wegens veiligheidsoverwegingen ES

27 december 2019

14u22

Bron: ANP 0 Japan heeft vandaag beslist om de opruiming van duizenden gebruikte splijtstofstaven in de verwoeste kerncentrale van Fukushima met vijf jaar uit te stellen. Dat heeft de overheid aangekondigd.

De Japanse overheid heeft het plan van aanpak voor de ontmanteling van de Fukushima Daiichi-kerncentrale herzien nadat bekend was geraakt dat uitbater Tokyo Electric Power de veiligheidsmaatregelen moest verscherpen.

Volgens de nieuwe planning zal de beheerder in 2027 of 2028 beginnen met de opruiming van nucleaire brandstof in de door de tsunami getroffen kernreactor 1. De opruiming in reactor 2, die twee jaar moet duren, zal waarschijnlijk met een tot drie jaar worden uitgesteld, en zou plaatsvinden tussen 2024 en 2026.

In drie van de zes reactors vond in 2011 na een zware aardbeving en tsunami een meltdown plaats. Tienduizenden mensen hebben hun huizen moeten verlaten door radioactieve straling.

Gesmolten brandstof

Het verwijderen van gesmolten brandstof in de drie reactoren is het moeilijkste onderdeel van de ontmanteling van de kerncentrale, zeker omdat ook de veiligheid van de arbeiders en de omliggende gebieden verzekerd moet worden. Japan wil alle 4.741 splijtstofstaven uit de zes reactoren tegen 2032 verwijderen. De opruimwerkzaamheden in reactor 4 zijn al afgerond.