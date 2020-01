Japan, Singapore, Saudi-Arabië en Vietnam melden eerste besmettingen coronavirus LH KV

23 januari 2020

16u18

Bron: Belga, Reuters, The Daily Record, The Guardian, BBC 16 Voor het eerst is in Singapore iemand besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt The Straits Times op basis van de Singaporese autoriteiten. Volgens de krant zou het gaan om een 66-jarige Chinese man uit Wuhan, het epicentrum van de virusuitbraak. Hij reisde met negen anderen, die nog worden onderzocht. Ook in Japan, Saudi-Arabië en Vietnam werden de eerste besmettingen vastgesteld.

“Twee Chinese burgers hebben in Vietnam positief hebben op het coronavirus maar verkeren in goede gezondheid”, aldus het ministerie van Volksgezondheid zei donderdag. Een vader en een zoon werden gisteren opgenomen in een ziekenhuis in Ho Chi Minh-stad. “We zullen vermoedelijke symptomen op de luchthavens van Nha Trang en Danang, waar veel Chinese bezoekers aankomen blijven opvolgen”, klonk het nog bij het ministerie.

Ook in Japan zijn er ondertussen twee gevallen van het coronavirus vastgesteld.



In Saudi-Arabië gaat het om een Indiase verpleegster die werkt in een ziekenhuis in Khamis Mushait, een stad op 900 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Riaad. “De 100 Indiase verpleegkundigen, voornamelijk uit Kerala, die in het ziekenhuis werken zijn getest en één verpleegster was getroffen door het coronavirus. Ze wordt behandeld en herstelt goed”, verklaarde de Indiase minister van Buitenlandse Zaken.

“Patiënten geobserveerd in Schotland en Noord-Ierland”

In het Verenigd Koninkrijk zijn ondertussen vier mensen ter observatie naar een ziekenhuizen in Schotland gebracht: het gaat om drie patiënten in Edinburgh en één in Glasgow. Het betreft vier Chinese reizigers afkomstig uit Wuhan. Ze hadden griepachtige symptomen en worden momenteel in quarantaine onderzocht.

Ook in de Noord-Ierse stad Belfast wordt een patiënt behandeld die symptomen vertoont van het coronavirus. Dat meldt BBC. De patiënt reisde vanuit Wuhan naar Noord-Ierland. Ook hier moet nog bevestigd worden dat het effectief om een besmetting met het virus gaat.

Zeventien doden

Eerder werden al besmettingen gemeld in China, Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. In totaal heeft het virus aan achttien mensen het leven gekost. Wereldwijd zijn nu al 655 gevallen van het coronavirus vastgesteld.

De miljoenensteden Wuhan, Huanggang en Ezhou zitten inmiddels op slot uit angst voor verdere verspreiding van het virus. Ook enkele andere steden in China hebben maatregelen genomen, zoals het stilleggen van het openbaar vervoer.

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties (WHO) vindt het nog te vroeg om de uitbraak van het coronavirus uit te roepen tot internationale noodsituatie. Die conclusie trok de organisatie na een spoedvergadering van twee dagen. “Vergis je niet: het is een noodsituatie voor China, maar het is nog geen wereldwijde noodsituatie voor de gezondheid. Maar dat kan het worden”, zegt topman Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Het nieuwe coronavirus is verwant aan het SARS-virus. In de jaren 2002 en 2003 veroorzaakte dat virus veel onrust. Bijna achthonderd mensen kwamen toen om het leven.