Japan schrapt vluchten om naderende tyfoon Hagibis ttr

10 oktober 2019

12u44

Bron: anp 2 buitenland In Japan worden zaterdag honderden vluchten geschrapt vanwege de naderende tyfoon Hagibis. Ook het treinverkeer komt naar verwachting deels stil te liggen. Vooral de steden Tokio, Yokohama en Toyota zullen problemen ondervinden.

De tyfoon is er een van de vijfde en zwaarste categorie. De windsnelheden lopen op tot 270 kilometer per uur. Ook heeft de organisatie van het WK rugby, dat momenteel in Japan wordt gehouden, zaterdag wedstrijden afgelast vanwege Hagibis. De veiligheid van de teams en de toeschouwers staat voorop, benadrukt de mondiale rugbybond.

Japan is nog aan het herstellen van een andere tyfoon die vorige maand over het land raasde. Duizenden huizen kwamen daardoor zonder stroom te zitten, bedrijven moesten dicht en het verkeer werd flink verstoord.