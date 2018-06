Japan: "Militaire oefeningen tussen VS en Zuid-Korea zijn van vitaal belang" SVM

13 juni 2018

08u46

Bron: Belga 0 De gezamenlijke militaire oefeningen tussen de Verenigde Staten en Zuid-Korea en de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land spelen een vitale rol voor de regionale veiligheid. Dat heeft de Japanse minister van Defensie vandaag gezegd. Minister Itsunori Onodera reageerde op de onverwachte aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om te stoppen met de oefeningen.

Trump zei een en ander op de persconferentie gisteren, na de historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Singapore. "We gaan stoppen met de militaire oefeningen, tenzij we vaststellen dat de toekomstige onderhandelingen niet lopen zoals ze zouden moeten", luidde het. De Amerikaanse president noemde de oefeningen aan de grens met Noord-Korea "zeer provocerend".

Trump herhaalde ook zijn wens om de Amerikaanse militairen die in Zuid-Korea gestationeerd zijn terug te trekken. Hij verzekerde echter dat die kwestie geen deel uitmaakt van de onderhandelingen met Pyongyang.

Bijna 30.000 Amerikaanse soldaten toeven permanent in het land. Specialisten in veiligheidskwesties onderstrepen dat het terugschroeven van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Oost-Azië het evenwicht van de troepen in de regio zou aantasten, zeker met de opkomst van China in het achterhoofd.