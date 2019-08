Japan keurt export naar Zuid-Korea goed kv

08 augustus 2019

05u20

Bron: Belga 0 De Japanse regering heeft haar goedkeuring verleend aan de export van een partij materialen voor de technologiesector naar Zuid-Korea. Dat is de eerste keer sinds Tokio in juli beperkingen invoerde op de export naar Zuid-Korea van drie belangrijke materialen voor chipbedrijven en de technologiesector. Een woordvoerder van de Japanse regering heeft het nieuws vandaag bevestigd.

De materialen zijn onder andere cruciaal voor de chipafdeling van Samsung. "We voeren onze diplomatieke inspanningen op om Japan zijn economische aanval in te laten trekken", liet de Zuid-Koreaanse premier Lee Nak-yon in een reactie weten.

Beide landen bakkeleien al langere tijd over de compensatie voor Zuid-Koreaanse dwangarbeiders tijdens de Tweede Wereldoorlog en hebben elkaar handelsbeperkingen opgelegd. Japanse en Zuid-Koreaanse bedrijven dreigen de dupe te worden, omdat ze voor de handel van veel producten nu eerst een vergunning moeten krijgen.

