Japan kan geen lockdown opleggen ondanks piek in besmettingen

01 april 2020

Bron: Belga

De Japanse premier Shinzo Abe zegt dat hij geen nationale lockdown kan opleggen, ondanks een piek in het aantal bevestigde besmettingen met het coronavirus. "Als ik gevraagd word of we een lockdown kunnen opleggen zoals in Frankrijk, dan kunnen we dat niet", aldus Abe aan een commissie in het hogerhuis van het parlement. In Japan waren dinsdag 240 nieuwe besmettingen genoteerd, een dagrecord.