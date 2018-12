Japan herinterpreteert grondwet en voegt vliegdekschip toe aan vloot

AW

18 december 2018

13u30

Bron: Belga

0

Japan is van plan om een vliegdekschip toe te voegen aan zijn vloot. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat het land over zo'n schip zal beschikken, zelfs al verbiedt de Japanse grondwet militaire aanvallen in het kader van internationale conflicten.