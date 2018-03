Japan herdenkt tsunami en nucleaire ramp van zeven jaar geleden jv

11 maart 2018

07u42

Bron: dpa 0 In Japan zijn vandaag de duizenden slachtoffers herdacht van de aardbeving en daaropvolgende tsunami, die op 11 maart 2011 ook leidden tot de kernramp van Fukushima. Om 14.46 uur lokale tijd werd op vele plaatsen een minuut stilte in acht genomen.

De Japanse keizer Akihito en keizerin Michiko woonden een herdenkingsceremonie bij in de hoofdstad Tokio, samen met premier Shinzo Abe en getroffen families en overlevenden. Ook in het noordoosten van Japan waren er plechtigheden.

Zeven jaar geleden kwamen 18.500 mensen om het leven door een aardbeving met kracht 9 voor de noordoostelijke kust van Japan en de daaropvolgende tsunami die het land overspoelde.

De gebeurtenissen leidden ook tot een driedubbele meltdown in de kerncentrale Fukushima Daiichi, waardoor radioactiviteit vrijkwam. Het was het ergste nucleaire ongeval sinds Tsjernobyl in 1986.

Honderdduizenden mensen verlieten hun huizen.

Officieel luidt het dat 49.500 mensen nog niet zijn kunnen terugkeren naar huis, maar activisten en geëvacueerden menen dat het er veel meer zijn.

De Japanse regering hief vorig jaar de evacuatiebevelen van een reeks gebieden op omdat ze weer veilig zouden zijn, maar heel wat bewoners zijn nog niet teruggekeerd. Volgens critici is het stralingsniveau nog altijd te hoog.

Van de 42 kernreactoren in Japan zijn er momenteel maar drie in werking.