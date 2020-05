Japan heft noodtoestand op in groot deel van het land JOBR

14 mei 2020

15u42

Bron: DPA, ANP 1 Japan zal de nationale noodtoestand opheffen in veel van zijn prefecturen, dat zijn een soort van provincies. Dat zei premier Shinzo Abe donderdag. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is in het land gedurende meerdere opeenvolgende dagen gedaald.

De noodtoestand zal op 31 mei worden opgeheven in 39 van de 47 Japanse prefecturen. In grootstedelijke gebieden zoals Tokio en de metropool Osaka blijft een lockdown wel gelden totdat de uitbraak daar is ingedamd, zei Abe op een persconferentie. De maatregel komt er na aanbevelingen van een overheidspanel.

Zakenlunches

Ondanks het eindigen van de noodtoestand in de 39 prefecturen, riep Abe de bewoners op om menselijk contact tot een minimum te beperken. De premier vroeg hen ook om “af te zien van zakenlunches en het bezoek van bars, nachtclubs, karaokeplaatsen en concertzalen”.

Vorige week verlengde de regering de landelijke noodtoestand nog tot 31 mei, met het voorbehoud dat noodmaatregelen eerder konden worden ingetrokken waar dat mogelijk is. De maatregelen worden versoepeld in de gebieden waar het aantal nieuwe infecties stabiel blijft. Mocht het opheffen van de noodtoestand tot fors meer besmettingen leiden, dan volgt een nieuwe lockdown.

Dalend aantal

“Het aantal nieuwe infecties is in het hele land aan het afnemen”, zei Yasutoshi Nishimura, de minister die verantwoordelijk is voor de economische opleving. Het aantal nieuwe gevallen in de 39 prefecturen “is blijven dalen tot niveaus die niet meer zijn waargenomen sinds half maart, toen de verspreiding van de infectie begon”, voegde Nishimura eraan toe.

Japan bevestigde woensdag 55 nieuwe coronabesmettingen, een aantal dat voor de vierde dag op rij onder de 100 uitkwam, meldde omroep NHK. Het land heeft tot nu toe 16.883 gevallen gemeld, waaronder 712 op een cruiseschip dat in februari in de buurt van Tokio in quarantaine was geplaatst. In Japan zijn 715 mensen overleden aan Covid-19.

In Japan zijn tot nu toe ruim 16.000 besmettingen en bijna zevenhonderd doden geregistreerd sinds de uitbraak van het longvirus, relatief weinig in vergelijking met landen in Europa en de Verenigde Staten.

