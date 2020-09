Japan heeft voor het eerst meer dan 80.000 honderdjarigen NLA

18 september 2020

Het aantal honderdjarigen in Japan heeft voor het eerst de kaap van de 80.000 gehaald. Dat blijkt uit nieuwe data van het Japanse ministerie van Gezondheid, Werk en Welvaart.

De laatste vijftig jaar steeg het aantal 100-plussers al in Japan, maar deze maand kwam het aantal op 80.540. Dat zijn er 9.176 meer dan in september vorig jaar. De meerderheid van de Japanse honderdjarigen zijn vrouwen (88,2 procent).

De cijfers werden gepubliceerd naar aanleiding van Keiro no hi, de jaarlijkse Dag van Eerbied voor Ouderen. Dat is een nationale feestdag in Japan op elke derde maandag van september waarop de oudere burgers geëerd worden.

Stijgende lijn

Sinds 1971 haalde Japan elk jaar een nieuw record aan 100-plussers. Toen waren er nog 339, vandaag dus een heel pak meer. Dat leunt aan bij een wereldwijde trend: eerder dit jaar kondigden de Verenigde Naties aan dat het aantal honderdjarigen wereldwijd op 573.000 lag en dat dat aantal tot 3.7 miljoen zou stijgen tegen 2050.

De 117-jarige Kane Tanaka, volgens Guinness World Records de oudste persoon op aarde, woont ook in Japan.

Japanse levensduur onderzocht

De gemiddelde leeftijd in Japan is 47. Het land heeft daarmee de oudste bevolking van de wereld. In 2019 was de gemiddelde levensverwachting er volgens officiële data 87 jaar voor vrouwen en 81 jaar voor mannen. Het land heeft, naast vergrijzing, ook een laag geboortecijfer.

De lange levensduur van de Japanners is vaak wetenschappelijk onderzocht. Onderzoekers wijten de hoge levensverwachting van de bevolking aan hun gezond dieet, dat rijk is aan rijst en groenten, maar ook aan de betrokkenheid van de gemeenschap. De oudere bevolking wordt zeer gerespecteerd in het Aziatische land.

De investeringen van de overheid in de gezondheidszorg sinds de jaren 50 is ook een reden die vaak aangehaald wordt om de lange levensduur mee te verklaren.