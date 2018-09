Japan getroffen door aardbeving met magnitude 6,7 ADN

05 september 2018

20u46

Bron: Belga 0 Het Japanse eiland Hokkaido is getroffen door een aardbeving met een magnitude van 6,7. Dat meldt het Amerikaans geologisch instituut USGS. Er is geen tsunami-alarm afgekondigd.

De beving deed zich voor op een diepte van 10 kilometer in de buurt van Sapporo, de hoofdstad van de prefectuur Hokkaido met bijna 2 miljoen inwoners.

Meer informatie over schade of slachtoffers is er voorlopig niet.



Japan krijgt de laatste tijd zware klappen van de natuur. Het land is sinds juni meerdere malen door heftig noodweer getroffen. Gisteren vielen nog tien doden door tyfoon Jebi, die aan land kwam in het westen van het land. Daarnaast zijn honderden mensen gewond geraakt. Jebi was de zwaarste storm in Japan sinds 1993. In de regio Hiroshima kwamen eerder meer dan 200 mensen om het leven door een tyfoon. Daarna werd het hele land getroffen door een ernstige hittegolf, die aan nog eens 130 mensen het leven kostte.