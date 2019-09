Japan geeft Seoel informatie over radioactieve straling rond Fukushima tvc

30 september 2019

09u49

Bron: Belga 0 De Japanse ambassade in Seoel heeft de gegevens over nucleaire straling in de regio van Fukushima vrijgegeven. Ze doet dit om een antwoord te geven op de ongerustheid die in Zuid-Korea was ontstaan over de mogelijke gevolgen van de nucleaire ramp in 2011.

De betrekkingen tussen de twee landen zijn behoorlijk verstoord door een meningsverschil over de Koreaanse arbeiders die tijdens de Japanse bezetting van Korea (van 1910 tot 1945) tot dwangarbeid waren veroordeeld. Er zijn sinds de zomer in beide landen beperkingen opgelegd aan de handel met het andere land. Zuid-Korea controleert ook systematisch de mogelijke straling in voedingsproducten die uit Japan worden ingevoerd.

Sommige Zuid-Koreaans politici hebben ook al gepleit voor reisrestricties naar bepaalde delen van Japan of een boycot van de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar met de mogelijke nucleaire straling als motivering.

Japan hoopt nu de betrekkingen te kunnen verbeteren door informatie te geven over de stralingsniveaus rond Fukushima. De straling rond Fukushima zou volgens het rapport niet erg verschillen van de straling die gemeten wordt in Seoel, met name 0,135 microsievert per uur in de regio van Fukushima, terwijl die in Seoel 0,120 microsievert bedraagt. De maximale dosis radioactieve straling per jaar is door de Internationale Commissie voor Stralingsbescherming bepaald op 1 microsievert. Na de ramp van 11 maart 2011 beslisten de autoriteiten destijds dat de inwoners mochten terugkeren naar de geëvacueerde zone rond Fukushima toen de dosis er nog 20 microsievert per jaar bedroeg.