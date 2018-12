Japan executeert opnieuw twee gevangenen KVDS

27 december 2018

06u17

Bron: Belga 0 Ondanks internationale kritiek heeft de regering in Japan opnieuw twee gevangenen ter dood gebracht. Dat melden Japanse media op basis van goed geïnformeerde bronnen. Japan is naast de Verenigde Staten een van de weinige industrielanden die de doodstraf nog uitvoeren.

In juli had Japan nog leden van de Aum-sekte geëxecuteerd. Zij hadden 23 jaar geleden bij een aanslag met gifgas in de metro van Tokio 13 personen omgebracht.

Tijdstip

Mensenrechtenactivisten klagen al jaren de terechtstellingen en detentievoorwaarden aan in het G7-land, dat de op twee na grootste economie ter wereld is. Ook buitenlandse regeringen uitten hun kritiek, omdat Japan de terdoodveroordeelden zelfs niet zegt op welk tijdstip ze geëxecuteerd zullen worden. De terdoodveroordeelden leven dikwijls jarenlang in isolatie.

Meer over Japan