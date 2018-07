Japan executeert laatste zes schuldig bevonden sekteleden sarin-aanslag IB

26 juli 2018

04u08

Bron: Belga, ANP 0 In Japan zijn vandaag opnieuw zes leden van de Aum-sekte terechtgesteld. De mannen zijn opgehangen, bericht tv-zender NHK. Officiële bevestiging is er voorlopig niet. NHK zegt dat het wachten is op een verklaring van justitie.

Zo zijn nu alle dertien terdoodveroordeelde leden terechtgesteld van de sekte Aum Shinrikyo, die 23 jaar geleden verantwoordelijk was voor de gifgasaanslag in de metro van Tokio. Sekteleider Shoko Asahara en zes aanhangers werden al in juli terechtgesteld.

Dodelijk zenuwgas

Op 20 maart 1995 staken sekteleden tijdens de ochtendspits in meerdere metrostellen plastic zakjes met saringas lek, waardoor het dodelijke zenuwgas vrijkwam. Dertien personen kwamen daarbij om, meer dan zesduizend raakten gewond. Met de aanslag op de metro wilde de sekte, die geloofde dat het einde der tijden nakend was, een geplande politierazzia op haar hoofdkwartier vermijden.

Na de eerste terreuraanslag ooit met gifgas werd Asahara op 16 mei 1995 opgepakt. Een rechtbank in Tokio veroordeelde in 2006 de halfblinde goeroe en twaalf aanhangers tot de doodstraf.