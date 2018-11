Japan en Zuid-Korea liggen opnieuw in de clinch over ‘troostmeisjes’ nadat Zuid-Korea steun aan slachtoffers opschort AW

21 november 2018

09u57

Bron: ANP 0 Zuid-Korea en Japan liggen weer in de clinch over zogenaamde troostmeisjes, vrouwen die werden gedwongen te werken in Japanse militaire bordelen. Het conflict ontstond nadat Seoul besloot om een stichting te sluiten die geld uit Japan kreeg om slachtoffers en hun gezinnen te ondersteunen.

Het besluit betekent dat het historisch akkoord van 2015 over de gevoelige kwestie op losse schroeven staat. Die deal was juist bedoeld om de zaak definitief af te handelen. De nieuwe Zuid-Koreaanse regering is echter ontevreden over de afspraken die toen zijn gemaakt.



Japan is niet te spreken over de sluiting van de stichting. Premier Shinzo Abe zegt dat de deal uit 2015 “definitief en onomkeerbaar" is. Hij beklemtoont dat zijn land zich wél aan de afspraken heeft gehouden.

Het Koreaanse schiereiland was tussen 1910 en 1945 in Japanse handen.