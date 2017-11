Japan detecteert radiosignaal dat kan wijzen op nieuwe rakettest van Noord-Korea AJ

Bron: Reuters 0 EPA De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kijkt naar een rakettest. Japan heeft radiosignalen opgevangen die er op kunnen wijzen dat Noord-Korea een nieuwe ballistische raket wil testen. Satellietbeelden tonen echter geen nieuwe activiteiten.

Japan is bijzonder alert op eventuele nieuwe rakettests door het Noord-Koreaanse regime, nadat het in september een raket over het Japanse eiland Hokkaido schoot. De Japanse regering probeert via radiosignalen op te vangen of er een nieuwe test zit aan te komen. Volgens een bron zijn er signalen opgevangen die kunnen wijzen op een nakende test, maar die nuanceerde meteen dat de signalen ook afkomstig zouden kunnen zijn van de wintertraining van het Noord-Koreaanse leger.

Ook Zuid-Korea en de VS hebben echter signalen opgevangen. "Noord-Korea heeft nog geen nieuwe nucleaire of rakettest opgestart, maar we hebben recent wel gezien hoe het motoren test en brandstoftests uitvoert", zei de Zuid-Koreaanse minister Cho Myoung-gyon dinsdag in Seoel. "We hebben meer tijd nodig om te zien of deze direct gelinkt zijn aan raket- en nucleaire tests."

De Amerikaanse kolonel Robert Manning benadrukt dat de VS Noord-Korea nauwlettend in de gaten houden.