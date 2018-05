Japan, China en Zuid-Korea gaan samenwerken rond denuclearisatie van Noord-Korea TTR

09 mei 2018

10u05

Japan, China en Zuid-Korea gaan samenwerken rond de nucleaire ontwapening van Noord-Korea . Dat hebben de leiders van de drie landen vandaag besloten op een politieke topontmoeting in Tokio.

De Japanse premier Shinzo Abe ontving de Chinese premier Li Keqiang en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Tijdens hun overleg spraken ze zich uit voor vrije handel, en bespraken ze het nucleaire wapenprogramma van Noord-Korea.

"Het momentum voor de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland en voor vrede en stabiliteit in Noordoost-Azië moet naar concrete acties van Noord-Korea geleid worden", zei Abe na afloop van de bijeenkomst.

Moon, die een jaar geleden aantrad, is de eerste Zuid-Koreaanse president in meer dan zes jaar die Japan bezoekt. Voor China was het zeven jaar geleden dat een premier de eilandstaat bezocht.

Handelsverdrag

De ontmoeting was een poging van Abe om de relaties met buurlanden China en Zuid-Korea te verbeteren. Volgens het Chinese persagentschap Xinhua pleitte de Chinese premier Li tijdens de ontmoeting voor het versnellen van de onderhandelingen over een trilateraal vrijhandelsakkoord. Ook zei hij snel het Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), een handelsverdrag tussen de tien lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties waarover de onderhandelingen lopende zijn, tot stand te willen brengen. Tot slot moeten de drie landen volgens Li een vastberaden standpunt innemen ten aanzien van protectionisme en unilateralisme.

Terwijl de drie leiders aan het praten waren, arriveerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in Pyongyang, voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.