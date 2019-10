Janssen Pharmaceutica krijgt boete in VS: bedrijf verzweeg effect van geneesmiddel op borstgroei bij jongens

09 oktober 2019

Bron: Belga

Janssen Pharmaceutica, dochter van Johnson & Johnson, is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een boete van 8 miljard dollar. Een volksjury in Philadelphia oordeelde dat het filiaal het effect van het anti-psychotische geneesmiddel Risperdal op borstgroei bij jongens heeft verzwegen. Het gaat om een recordboete dit jaar opgelegd door een Amerikaanse volksjury. Johnson & Johnson gaat in beroep en noemt de straf "overdreven" en "ongegrond".