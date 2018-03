Jan Mulder met de dood bedreigd avh

15 maart 2018

15u17

Jan Mulder heeft een dreigbrief ontvangen vanwege zijn rol in het windmolendebat in Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen. De brief viel vandaag op de mat, aldus RTV Noord.

Mulder zet zich in voor het behoud van het landschap in zijn woonplaats Nieuwolda en andere dorpen in de buurt. Er zijn plannen voor windmolens in dit gebied. Hij zou morgen samen met de Nederlandse oud-journalist Cees Stolk spreken in Meedhuizen in de Nederlandse provincie Groningen, maar nadat Stolk een dreigbrief had ontvangen, werd de informatieavond afgeblazen.

Mulder kreeg de brief pas vandaag, omdat deze fout geadresseerd was. Zijn vrouw vond de envelop waar een lucifer half uitstak. De columnist en oud-voetballer zegt dat hij de volgende keer gewoon weer het podium betreedt om zijn verhaal te doen in het windmolendebat. Stolk en Mulder doen later in de week aangifte bij de politie.