Jan Jambon op bezoek bij omstreden Hongaarse premier Orban

06 februari 2020

00u09

Bron: Belga, The Guardian, Amnesty International, Reporters Without Borders 0 Vlaams minister-president Jan Jambon heeft volgende week woensdag een afspraak met de omstreden Hongaarse premier Viktor Orban. Jambon gaat naar Boedapest voor de finissage van de expo 'Rubens, Van Dyck and the Splendour of Flemish Painting'.

Jan Jambon reist woensdag naar Hongarije voor een culturele trip, met een economisch en politiek luik. Het voornaamste doel is de tentoonstelling met de Vlaamse meesters in Boedapest, maar Jambon zal ook een onderhoud hebben met Viktor Orban. “De bedoeling is als minister-president contacten te leggen die nuttig kunnen zijn voor Vlaanderen”, valt woensdag te horen bij het kabinet-Jambon.

Omstreden in Europa

De ultranationalistische regering van Orban staat binnen Europa echter onder druk, onder andere vanwege zijn omgang met de rechtstaat en met de media. De persvrijheid neemt in Hongarije ieder jaar af volgens Reporters Without Borders: “De meest kritische media hebben moeten sluiten”, stelt de organisatie, "terwijl de vrijheid van andere media wordt ingeperkt door de aanwezigheid van pro-regeringsoligarchen in de besturen”. Volgens de organisatie zijn bijna alle regionale media al handen van zakenlui met nauwe banden met de regering.

In mei 2019 nam ook het Europese Parlement een resolutie aan, omdat men zich zorgen maakt over de mensenrechtensituatie in het land, waar immigranten en asielzoekers stelselmatig worden gestigmatiseerd, de vrijheid van vereniging wordt ingeperkt en geweld tegen vrouwen amper wordt aangepakt, aldus een rapport van Amnesty international.

Maandag nog verlengde de Europese Volkspartij de schorsing van Orban’s partij Fidesz. De koepelpartij van christendemocraten en conservatieven vindt dat Fidesz zich niet houdt aan Europese fundamentele waarden. Zo bedankte het land vorig jaar al voor deelname aan het Eurovisie Songfestival, omdat het evenement ‘te gay’ zou zijn, en moest de Centraal Europese Universiteit het land verlaten vanwege nieuwe wetgeving die op maat was gemaakt om het functioneren van het instituut zo moeilijk mogelijk te maken.

Toch zal Jambon Orban bezoeken, want “het gaat in dit contact niet om partijpolitiek of om ideologie", aldus het kabinet.

Een dag later reist Jambon door naar Tsjechië, waar hij ook verschillende leden van de regering zal ontmoeten.