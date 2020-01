James Murdoch uit kritiek op zijn vaders mediabedrijven: “Stop met ontkennen klimaatcrisis” Redactie/IB

15 januari 2020

06u13

Bron: AD, Reuters 0 James Murdoch, zoon van mediamagnaat Rupert Murdoch, heeft samen met zijn vrouw Kathryn flinke kritiek geuit op de nieuwsbedrijven van zijn vader. De manier waarop onder meer de kranten van het familiebedrijf omspringen met de klimaatcrisis is James en Kathryn in het verkeerde keelgat geschoten.

Onder de Murdoch-paraplu vallen onder meer Fox News en kranten van News Corp, waaronder The Times en The Sun. In Australië heeft News Corp maar liefst 8.000 mensen in dienst, waarvan zo’n 3.000 journalisten. De manier waarop die over de bosbranden in Australië schrijven baart James en Kathryn zorgen.

Volgens het stel is het enorm schadelijk dat kranten herhaaldelijk een link tussen klimaatverandering en de Australische bosbranden in twijfel hebben getrokken of zelfs ontkennen. Er is voldoende bewijs dat klimaatverandering bijdraagt aan het verwoestende vuur, zegt een woordvoerder van het stel. Het feit dat de Murdoch-kranten dit ontkennen, is teleurstellend en gevaarlijk.

“Klimaatscepticus”

Ook in de VS wordt op Fox News openlijk betwijfeld dat klimaatverandering iets te maken heeft met de branden. Rupert Murdoch heeft zichzelf in het verleden een ‘klimaatscepticus’ genoemd, maar beweert klimaatverandering niet te ontkennen.

James Murdoch was tot voor kort hoofd van 21st Century Fox, de entertainmenttak van het familiebedrijf. Hij vertrok daar nadat 21st Century Fox fuseerde met Disney. Hij zit nog wel in de raad van bestuur van News Corp. James zet zich al jaren in voor het klimaat en voelt zich al langer ongemakkelijk bij de conservatieve berichtgeving van het familiebedrijf. In 2018 probeerde hij het bedrijf te verlaten, maar dat mislukte toen zijn broer Lachlan weigerde James’ aandelen te kopen.

Volgens Kathryn is ze al sinds 2006 geïnteresseerd in klimaatpolitiek en het tegengaan van het opwarmen van de aarde, sinds ze een speech van Al Gore zag over de opwarming van de aarde. “Ik wil mijn kinderen in de ogen kunnen kijken en zeggen dat ik alles heb gedaan wat ik kon.”

