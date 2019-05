James Marape verkozen als nieuwe premier van Papoea-Nieuw-Guinea IB

30 mei 2019

06u58

Bron: Belga 0 Het parlement van Papoea-Nieuw-Guinea heeft de voormalige minister van Financiën James Marape verkozen als nieuwe premier. Dat melden lokale media vandaag.

Peter O'Neill, die sinds 2011 aan de macht was, nam woensdag ontslag als premier, vlak voor een motie van wantrouwen werd ingediend tegen hem in het parlement.

De 64-jarige Marape was tot april minister van Financiën in de regering van O'Neill, maar hij stapte op en zorgde ervoor dat heel wat andere beleidsmakers zijn voorbeeld volgden door "onverenigbare meningsverschillen over het economische beleid".

Groeiend ongenoegen

Het ongenoegen nam sinds maanden toe en kristalliseerde zich rond de ondertekening van een gascontract met het Franse Total, het Amerikaanse ExxonMobil en Oil Search, dat deels in handen van de Papoea-Nieuw-Guinese regering is. De tegenstanders zeiden dat het project onvoldoende ten goede kwam aan de bevolking van de archipel in de Stille Oceaan, die 9 miljoen inwoners telt.

Marape wordt de achtste premier van het land dat tot 1975 onder Australisch bestuur viel.