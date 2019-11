Jambon zal kwestie Hongkong “voorzichtig aankaarten” tijdens economische missie in China kg

20 november 2019

10u17

Bron: Belga 4 De kritiek op de lopende economische missie in China dat het te veel gaat om zakendoen en te weinig over de mensenrechten of het geweld in Hongkong, wordt door Vlaams minister-president Jan Jambon vandaag gepareerd. "Ik had het in het Vlaams parlement aangekondigd en heb het ook gedaan: deze kwesties voorzichtig aankaarten in mijn politieke contacten met Peking". Maar Jambon wees erop dat Vlaanderen ook zijn plaats moet kennen. "Om echt het verschil te kunnen maken, moeten we rekenen op Europa.”

De Vlaamse minister-president meent dat het afblazen van de missie omwille van het geweld deze week in Hongkong geen enkel verschil zou hebben gemaakt voor de bevolking daar. De Chinezen zouden helemaal niet onder de indruk zijn geweest, klinkt het.

Maar voor de Vlaamse bedrijven kan deze economische missie wél het verschil maken. "Het is hier dat het gebeurt. Dit land biedt oneindige mogelijkheden", aldus Jambon. "Er zijn hier duidelijk win-win-kansen, want de Chinezen zeggen ons zelf dat ze alle uitdagingen niet alleen aankunnen, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg." Vandaag vond een bedrijfsseminarie plaats rond 'healthcare'.

“Brussel is sterkste merk”

Voor de Vlaamse minister-president is het niet zijn eerste officiële bezoek aan China, maar wel zijn eerste economische missie in het land. Hij is duidelijk onder de indruk. "Eerder deze week verontschuldigde een Chinese minister zich nog dat de economische groei hier slechts 6 procent bedraagt.”

Het concept van een missie onder leiding van prinses Astrid kan wel degelijk het verschil maken, gaf de N-VA-politicus toe. “In sommige culturen, en de Chinese hoort daarbij, opent zo een naamkaartje deuren.” Maar Vlaanderen heeft ook al missies op eigen houtje georganiseerd en zal dat ook blijven doen, klonk het nog.

Op de vraag of het merk ‘Vlaanderen/Flanders’ wel bekend genoeg is in een land als China, gaf Jambon een verrassend antwoord. “Niet Vlaanderen of België zijn het sterkste merk, maar Brussel. Maar we verkopen hier niet Vlaanderen ‘as such’, maar wel de Vlaamse producten en de Vlaamse knowhow.” De minister-president verwees hierbij ook uitdrukkelijk naar zijn portefeuille van Cultuur, waarbij hij de Vlaamse kunst en instellingen ook in het buitenland wil promoten.

Hongkong

Vrijdag trekt nog een delegatie van Vlaamse bedrijven naar Hongkong, maar Jambon gaat niet mee. “Daar is nooit sprake van geweest, ik wil vrijdag op de ministerraad zijn”, zei hij.

In Hongkong is er geen politiek programma, er staan enkel bilaterale contacten tussen bedrijven gepland, zegt Claire Tillekaerts van Flanders Investment & Trade (FIT). De gespannen situatie van de voorbije dagen in de stadsstaat heeft volgens haar weinig invloed op het programma. Ook de adviezen van de consul-generaal en van de Vlaamse vertegenwoordiger ter plaatse, zijn positief. “De Hongkongse bedrijven hebben nog geen afspraken afgezegd. Enkel voor de Vlaamse universiteiten kan het wat moeilijker worden (...) En mocht de situatie uit de hand lopen, is er zelfs gedacht aan een alternatieve route naar de luchthaven.”