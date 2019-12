Jambon wil dat Charles Michel optreedt in Catalonië: “EU moet bemiddelen in politiek conflict” NLA

01 december 2019

12u17

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Jan Jambon vindt dat Europees president Charles Michel moet bemiddelen voor Catalonië en voor de veroordeelde ex-ministers van de Spaanse deelstaat. Dat heeft Jambon vandaag gezegd op zijn tweedaags bezoek in Catalonië, op uitnodiging van Catalaans president Quim Torra. Vandaag is eveneens de eerste werkdag van Michel.

Catalonië is de eerste autonome regio in Europa waar Jambon officieel langs gaat. Het bezoek doet hem nadenken over een verbond tussen de verschillende regio's. "Het zou nuttig zijn mochten we een netwerk maken van ministers-presidenten van deelstaten die een gelijkaardige status hebben als Vlaanderen", zegt hij. "Ik denk aan Wallonië, Beieren, Noordrijn-Westfalen, Baskenland, Schotland... Het hoeft niet enkel te gaan om deelstaten die streven naar onafhankelijkheid.”

Derde kerst in gevangenis

De situatie in Catalonië heeft hem naar eigen zeggen geraakt. "De gezinnen van de veroordeelde politici zijn zonder inkomen gezet", zegt hij. "Er worden hier solidariteitsacties gehouden. Die mensen moeten voor de derde keer kerst in de gevangenis vieren, dat raakt me.”

Daarom wil de N-VA'er dat zijn voormalige collega's in de federale regering Charles Michel en Didier Reynders optreden. "Ik doe een direct appel aan de Europees president en aan de Europees commissaris voor Justitie", aldus Jambon. "Michel is daar zeer goed voor geplaatst. Hij was een van de enige regeringsleiders die destijds afstand hebben genomen van het buitensporige politiegeweld.”

Europa spreekt met gezag over het verdedigen van waarden en normen, vindt Jambon. "Ik denk dat de Unie daarmee kan bemiddelen, om de gevangenen vrij te krijgen, maar ook in het politieke conflict. Ik denk dat Catalonië en Spanje dat onder elkaar nooit zullen kunnen oplossen. Je zou het wat kunnen vergelijken met een sociaal conflict, met Europa als bemiddelaar.”