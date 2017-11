Jambon uit forse kritiek op Spanje: "Ministers in de gevangenis, ik stel me daar vragen bij" Vicepremier wil dat internationale gemeenschap "een oogje in het zeil moet houden" TT

13u44

Bron: VTM Nieuws, Belga 0 BELGA Jan Jambon (N-VA.) Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is kritisch voor het optreden van Spanje in de Catalaanse kwestie. Dat liet hij vanmiddag verstaan in het VTM Nieuws. "Ik stel mij er vragen bij wanneer de politie vreedzame mensen in elkaar klopt en hoe de Spaanse staat regeringsleden gevangen zet." Volgens Jambon zou het goed zijn moesten er internationale waarnemers aanwezig zijn bij de processen tegen de Catalaanse premier Puigdemont en zijn ministers.

N-VA-vicepremier Jambon toont zich erg scherp voor Spanje in de Catalaanse crisis, ondanks de diplomatieke gevoeligheden die spelen. Jambon stelt zich vragen bij het opsluiten van Catalaanse regeringsleden, de overname van het Catalaanse bestuur door Madrid en het politiegeweld op de dag van het referendum.

Jambon herhaalde tijdens het gesprek meermaals dat binnen de federale regering is afgesproken om geen publieke uitspraken meer te doen over het lot van de afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Die zaak is volledig in gerechtelijke handen. Het weerhield Jambon echter niet om forse vraagtekens te zetten bij de opstelling van de "Spaanse staat" in het conflict met de afgezette Catalaanse regering.

"Wat hebben ze verkeerd gedaan?"

"Toen de politie daar vreedzame mensen is gaan ineen kloppen, daar kan je toch vragen bij stellen. Toen de Spaanse staat twee opinieleiders gevangen nam, ik stel me daar toch vragen bij", aldus Jambon. "En de Spaanse regering die nu in de plaats gaat treden van een democratisch verkozen regering, regeringsleden die in de gevangenis gestoken worden. Wat hebben ze verkeerd gedaan? Enkel het mandaat uitgevoerd dat ze van hun kiezers gekregen hebben. Dus ik stel me daar vragen bij."

Jambon vraagt zich ook af "waar Europa zit in deze". "Dit zijn toch zaken die gebeuren in een Europese lidstaat en ik zie dat het op alle banken stil is", vervolgde de N-VA'er. "Ik vraag me af waar Europa blijft om hier toch een oordeel te vellen. Moest hetzelfde zich voordoen in Polen of Hongarije, ik denk dat we heel andere reacties zouden krijgen."

"Internationaal recht gaat boven het Spaans recht"

De vicepremier vindt dat de internationale gemeenschap in elk geval "een oogje in het zeil moet houden" om te verzekeren dat Puigdemont en de andere aangeklaagde ministers "een correct proces" krijgen. "Je hebt het Spaans recht, maar ook het internationaal recht, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en al die dingen. En die staan boven het recht van een lidstaat."

Zijn uitspraken in de televisiestudio vooraf doorspreken met premier Charles Michel heeft Jambon naar eigen zeggen niet gedaan.