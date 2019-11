Jambon en Catalaanse president roepen EU op om “integratie nieuwe onafhankelijke staten makkelijker te maken” LH

30 november 2019

15u43

Bron: Belga 0 Vlaams minister-president Jan Jambon en de Catalaanse president Quim Torra roepen Europa op om het makkelijker te maken voor nieuwe onafhankelijke staten om te integreren in de unie. Jambon is vandaag op bezoek in Barcelona op uitnodiging van de Catalaanse regering.

Jan Jambon draagt, net als voorganger Geert Bourgeois, de Catalanen een warm hart toe. Hij onderhoudt vriendschappen in Barcelona en was waarnemer bij verschillende peilingen in aanloop naar het grote onafhankelijkheidsreferendum. Hij benadrukt zaterdag dan ook dat Catalonië de eerste autonome regio is die hij een officieel bezoek brengt. "Dit zijn geen normale tijden voor Catalonië", zegt hij na een gesprek van zowat 45 minuten met Quim Torra.

Puigdemont

De Catalaanse president vond het vorig jaar na zijn verkiezing belangrijk dat Bourgeois de eerste buitenlandse regeringsleider was die officieel werd ontvangen in Barcelona. Net als toen legde hij vandaag veel nadruk op de gastvrijheid van onze regio voor Carles Puigdemont en de andere regeringsleden die in ballingschap leven. "Ik wil onderlijnen hoe goed Puigdemont en de andere ministers zijn verwelkomd", zegt hij.

Politieke dialoog

De twee regeringsleiders stelden een gezamenlijke verklaring op, waarin ze de resolutie van het Vlaams Parlement onderschrijven, die opriep tot politieke dialoog in Spanje en de vrijlating van de politieke gevangenen. "De president en de minister-president zijn het erover eens dat de oplossing tot stand moet komen door middel van onderhandelingen en de stembus, en niet door het toedoen van rechtbanken." De twee noemen Schotland als voorbeeld.



In het statement roepen ze de EU op tot actie. "Europa moet een mechanisme instellen dat de integratie binnen de Unie van nieuwe, onafhankelijke staten die op democratische wijze ontstaan zijn, mogelijk maakt.”