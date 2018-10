Jamal Khashoggi was niet de eerste: ook deze Saudische prinsen verdwenen zonder spoor achter te laten KVDS

24 oktober 2018

13u01

Bron: BBC, The Independent 0 Jamal Khashoggi was niet de eerste andersdenkende uit Saudi-Arabië die plots verdween. En zelfs aan de top lijkt niemand veilig te zijn. De jongste drie jaar vielen maar liefst drie dissidente prinsen van de radar zonder een spoor achter te laten. En een vierde vertelde hoe hij eerder deze maand ternauwernood ontsnapte aan hetzelfde lot als de vermoorde journalist.

De wereld keek de afgelopen weken vol afgrijzen toe hoe het verhaal van Khashoggi zich ontvouwde. Hij trok op 2 oktober naar het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul om papieren in orde te brengen zodat hij zou kunnen trouwen en kwam nooit meer naar buiten.

Gevecht

De Saudische regering ontkende eerst dat de journalist in het gebouw aan zijn einde kwam, maar later klonk het dat hij bij een gevecht om het leven was gekomen. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zou het echter om een zorgvuldig geplande “politieke moord” gegaan zijn.





Het verhaal vertoont opvallende gelijkenissen met de verdwijning van een aantal anderen die kritiek uitten op het regime in Saudi-Arabië en daarbij lijken ook leden van de koninklijke familie niet gespaard te worden. Zeker drie prinsen verdwenen de jongste drie jaar. Een overzicht.

Sultan bin Turki bin Abdulaziz verdween in februari 2016 nadat hij met een 20-tal mensen van zijn entourage aan boord was gegaan van een privéjet van het Saudische consulaat, die hem van Parijs naar Caïro zou vliegen. Daar wilde hij zijn vader bezoeken. De prins – die kritiek had op de Saudische regering voor het schenden van de mensenrechten – zou daar nooit aankomen.

Cockpit

Twee westerlingen die aan boord waren, omschreven het moment dat ze beseften dat het toestel afgeleid werd naar Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Ze vertelden hoe de prins op de deur van de cockpit was beginnen te bonzen, maar weer in zijn stoel gedwongen was door gewapende bemanningsleden van het toestel. Toen ze geland waren, zou de prins “roepend en schoppend” afgevoerd zijn. Terwijl hij zijn entourage toeriep dat ze allemaal ontvoerd werden en dat ze hun ambassades moesten verwittigen. Niemand zag hem ooit terug.

De leden van zijn gevolg werden enkele dagen later vrijgelaten. Ze vertelden hoe de prins zijn lot had voelen aankomen. Hij vertelde eerder immers aan vrienden: “Als ik verdwijn, zullen ze me hebben meegenomen naar Riyad. Probeer dan iets te doen.”

Prins Turki bin Bandar – een voormalig politiechef die ooit verantwoordelijk was voor de beveiliging van de koninklijke familie – viel in ongenade na een bittere familieruzie over een erfenis. Hij werd in de cel gegooid en vluchtte bij zijn vrijlating in 2012 naar Parijs. Daar begon hij video’s te posten die opriepen om Saudi-Arabië te hervormen. Hij verdween in 2015 nadat hij naar eigen zeggen brieven had gekregen waarin stond dat hij “teruggesleept” zou worden “zoals prins Sultan”.

Ook hij lijkt voorzien te hebben dat het slecht met hem zou aflopen. Dat doet een briefje vermoeden dat hij in een boek achterliet. “Deze verklaringen mogen niet vrijgegeven worden tenzij ik gekidnapt of vermoord word”, stond er. “Ik weet dat ik ontvoerd zal worden of vermoord. Ik weet dat ze mijn rechten en die van de Saudische bevolking zullen schenden.”

Geëxecuteerd

Niemand weet waar de prins zich momenteel bevindt. Een Marokkaanse krant meldde wel dat hij na een bezoek aan het Afrikaanse land niet terugkeerde naar Parijs, maar vastgezet werd door de Marokkaanse politie en uitgeleverd werd op vraag van Saudi-Arabië. Volgens prins Khaled bin Farhan – die zich beroept op bronnen in Saudi-Arabië en een gesprek had met de Britse openbare omroep BBC – zou hij geëxecuteerd zijn, maar dat kon niet worden bevestigd.

Volgens Khaled bin Farhan zou ook prins Saud bin Saif al-Nasr zo geëindigd zijn. De prins verdween ronde dezelfde tijd als Turki bin Bandar en liet zich sinds 2014 vaak kritisch uit op Twitter over het Saudische koningshuis. In 2015 steunde hij publiekelijk twee brieven die opriepen tot een coup tegen koning Salman. Dat stond gelijk aan verraad en korte tijd later verdween hij.

Hij zou aan boord gegaan zijn van een privévliegtuig dat hem van Milaan – waar hij woonde – naar Rome zou brengen om een zakendeal te bespreken met een Russisch-Italiaans bedrijf. Hij zou echter geland zijn in Riyad. Het zou opgezet spel geweest zijn van de Saudische intelligentiediensten. Ook hij werd daarna nooit meer teruggezien.

Duitsland

Eén prins lijkt voorlopig ontsnapt te zijn aan een soortgelijk lot. Prins Khaled bin Farhan al-Saud (41) – die in 2013 naar Duitsland vluchtte – vertelde aan de Britse krant The Independent hoe ook hij bijna verdween, 10 dagen voor de dood van Khashoggi.

Volgens de prins beloofde het Saudische regime zijn familie een “dikke cheque” en “miljoenen dollars” als hij naar Egypte zou vliegen voor een overleg in het Saudische consulaat in Caïro. Hij kreeg te horen dat de autoriteiten opgevangen hadden dat hij financiële problemen had en dat ze “wilden helpen”. Ze beloofden hem dat het veilig was. Maar de prins ging er niet op in.

Volgens hem zouden intussen nog zeker vijf andere kleinzonen van koning Abdul-Aziz - die hun ongenoegen hadden laten horen over de verdwijning van Khashoggi - in de cel gegooid zijn. Ook over hen is er sindsdien niets meer gehoord.