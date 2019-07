Jaloerse ex steekt vrouw dood voor ogen van heel wat spelende kinderen SVM

26 juli 2019

21u56

Bron: The Mirror 70 In de Russische stad Ramenskoye is een vrouw voor de ogen van verschillende kinderen doodgestoken in een speeltuin. Ook Alexandra, de vijfjarige dochter van het slachtoffer, was aanwezig.

Natalia Basova zat rustig op een bank toen plots haar jaloerse ex vanuit haar rug opdook. Artem Shustov wandelde op haar af, sloeg haar in het gezicht en stak haar naar verluidt twintig keer met een mes.

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe ouders verschrikt hun kind in veiligheid proberen te brengen. “Hij had maar één doel: haar vermoorden”, aldus een getuige.

De dader stapte nadien in een gehuurde wagen en vluchtte naar een bos. Uren later kon hij -na het nodige verzet- dan toch opgepakt worden.

“In shock”

Basova wilde een nieuw leven beginnen, nadat de relatie met Shustov op een teleurstelling uitgedraaid was. Iets wat hij dus niet kon verkroppen. “We zagen al dat bloed toen hij haar neergestoken had en waren allemaal in shock”, vertelt Inna Nekrasova. “Wat moet haar eigen kind dan niet doorstaan hebben? Dat kleintje is uiteindelijk meegenomen door de ambulance.”

Een van Basova’s vriendinnen kan er met haar verstand niet bij. “Natalia was zo’n knappe vrouw, helaas zat ze opgescheept met die jaloerse ex. Ze zijn een tijdje samen gebleven, maar hadden vaak ruzie. Voor Natalia was het genoeg geweest, vandaar dat ze recent de beslissing genomen had om te verhuizen.”